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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

در کهگیلویه و بویراحمد/

21درصد جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

21درصد جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود 21 درصد از جمعیت روستایی و عشایری این استان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

عیسی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 34هزار و 333خانوار روستایی وعشایری این استان شش هزار و 955خانوار بیمه اجتماعی شدند.

وی بیان کرد: تاکنون از 24 هزار و 840 خانوار روستایی و عشایری شهرستان بویراحمد دو هزار و 242خانوار و از 14هزار و 16خانوار شهرستان کهگیلویه نیز یکهزار و 629خانوار بیمه اجتماعی شده‌اند.

سرپرست نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از پنج هزار و 978 خانوار روستائی و عشایری شهرستان گچساران 982خانوار و از مجموع 19هزار و 241خانوار روستائی و عشایری شهرستان‌های دنا، بهمئی، باشت، چرام هم تاکنون دو هزار 102خانوار بیمه اجتماعی شده اند.

وی بیان داشت: مستمری بازنشستگی در دوران پیری، مستمری از کارافتادگی ناشی از بروز حادثه و یا بیماری صعب العلاج و مستمری بازماندگان از مزایای این بیمه است.

کریمی افزود: مردان و زنان ساکن مناطق روستائی و عشایری با داشتن حداقل 18سال سن و حداکثر  55 سال سن برای مردان و 50 سال برای زنان می‌توانند بیمه اجتماعی شوند.

سرپرست نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: 70 درصد از حق عضویت روستائیان و عشایر در صندوق را دولت به ‌صورت یارانه پرداخت می کند و تنها 30درصد را متقاضی می پردازد.

کد مطلب 1459085

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