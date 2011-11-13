به گزارش خبرنگار مهر، ‌اخیرا در شهر تبریز آموزشگاههای کنکور برای کسب شهرت در این عرصه و جذب داوطلبان کنکور با دسترسی به اطلاعات قبولان کنکور در دانشگاههای سراسری سعی در تطمیع این افراد و ایجاد کارنامه ای موفق برای خود دارند.

این آموزشگاهها با قبولان کنکور تماس گرفته و با پرداخت مبلغی به ایشان ضمن تطمیع خانواده آنها، نام این داوطلبان را با چاپ بنر و پلاکارد و غیره به عنوان دانش آموخته خود منتشر می کنند و با این کار سعی در جذب داوطلبان کنکور سالهای آینده دارند!

چند نفر از قبولان دانشگاههای سراسری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این مطلب اظهار داشته اند: برخی از آموزشگاههایی که در آگهی های رسانه ملی، نشریات و آگهی نامه ها و... معرفی می شوند، در تماس با ما اصرار دارند که در مقابل دریافت مبلغی پول، مدارک خود را در اختیار ایشان قرار داده و اجازه دهیم در بروشورهای تبلیغاتی خود عکس و نام ما را به عنوان دانش آموخته خود معرفی کنند.

در این میان والدین قبولانی هم که بدون شرکت در کلاسهای کنکور و یا حتی با حضور در آموزشگاهی متفاوت قبول شده اند اما آموزشگاهای دیگر اقدام به انتشار مشخصات فرزندانشان به نام خود کرده اند، با این استدلال که حوصله و وقت شکایت و کاغذ بازیهای اداری را ندارند در مقابل این کلاهبرداریهای جدید هیچ اقدام قانونی نمی کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد در نبود نظارت کافی بر عملکرد آموزشگاه های کنکور، این مراکز با ترفندهای غیراخلاقی نسبت به فریب مردم و به نوعی کلاهبرداری اقدام می کنند.

در این میان چند سئوال مهم مطرح است که چرا هیچ مقام و مسئولی در این رابطه اقدام نکرده و هیچ مقابله ای با این کلاه برداریها نمی شود؟

این آموزشگاهها اطلاعات و مشخصات و حتی شماره های تماس داوطلبان کنکور را از طریق چه منبعی به دست می آورند؟

آنها لیست قبولان کنکورهای سراسری را با هر رتبه ای که باشند بعد از اعلام نتایج جمع آوری می کنند، اما کدام منبع آگاهی است که تمام مشخصات از جمله آدرس و شماره های تلفن و ... این افراد را در اختیار آموزشگاهها قرار می دهد؟

برخی از این داوطلبان کنکور اظهار می کنند: آموزشگاههای کنکور حتی مشخصات داوطلبانی را که در کنکور پذیرفته نشده اند نیز از طریق سازمان سنجش دریافت کرده برای آنها بسته های تبلیغاتی نیز ارسال می کنند، پس می توانند مشخصات قبولان را نیز از همین طریق بدست آورند.

اما در صورت صحیح بودن این احتمال این سئوال نیز مطرح می شود که اطلاعات داوطلبان وحتی مشخصات فردی، آدرس و تلفن آنان با چه معیار و ملاکی در اختیار آموزشگاههایی قرار می گیرد که هیچ ارتباطی با آنها نداشته اند.

و حالا، خانواده ها چگونه و بر اساس چه معیاری می توانند به تبلیغات آموزشگاههای کنکور که از سر و روی شهر می بارد و هر روز نیز بیشتر می شود، اعتماد کنند؟

در این میان آموزشگاههایی نیز وجود دارند که با جذب اساتید مجرب و ارائه روشهای اصولی و علمی آموزشی کارنامه موفقی از خود ارائه داده اند و خروجی مثبتی داشته اند، اما در این بازار پر آشوب تبلیغات و آگهی های آموزشگاههای کنکور و تقویتی ها و ... و تلاش آنها برای جذب داوطلبان کنکور، تکلیف این آموزشگاهها که از اعتماد و گاه بی اطلاعی مردم سوء استفاده کرده و حتی اعتبار و سابقه آموزشگاههای موفق و مطرح شهر را نیز زیر سئوال می برند چیست؟