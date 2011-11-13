معرفی چهره جدید از اسلام در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این برنامه، هفت نفر از دانشجویان دوره دکترای تئولوژی به همراه اساتید خود تلاش می کنند الهیات اسلامی را برای مردم تبیین و تشریح کنند .

این دانشجویان به همراه اساتید خود در این همایش مطالبی نظیر درس دینی اسلامی، تفسیری نوین از قرآن، مناسبات میان دین، عقل و الهیات اسلامی را مورد بررسی و گفتگو قرار می دهند .

همچنین پیش بینی شده در این برنامه درباره مسائل مهم مرتبط با اسلام در آلمان مباحثه شود. آنان درباره دریافت خویش از الهیات اسلامی در آلمان به گفتگو خواهند پرداخت و موضوعات تحقیقاتی خویش را به مردم معرفی می کنند.

این برنامه روز پنجشنبه 17 نوامبر 2011 از ساعت 10 تا 13 در مرکز پروژه برلین در بنیاد مرکاتُر برگزار می شود.