علی لاریجانی پنجشنبه به خوزستان سفر می کند

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سفر روز 26 آبان ماه به مناسبت سالروز شکست حصر سوسنگرد صورت می گیرد و نمایندگان استان در مجلس وی را در این سفر همراهی می کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علی لاریجانی قرار است در جمع مردم سوسنگرد سخرانی کرد هر چند این احتمال وجود دارد که رئیس مجلس از سایر مناطق استان نیز دیدن کند.



وی در خصوص شکست حصر سوسنگرد گفت: ساعت 12 روز 26 آبان تلاش دشمن برای اشغال سوسنگرد در هم شکسته شد و کم کم آثار شکست و عقب نشینی در آنان نمایان شد. در بعد از ظهر همان روز عقب نشینی دشمن در شرق سوسنگرد به طرف جنوب آغاز شد و نیروهای دشمن تلاش می کردند تا هرچه سریعتر خود را از مهلکه نجات دهند و به جنوب کرخه عقب نشینی کنند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: سرانجام در واپسین ساعتهای روز 26 آبان تمام نیروهای دشمن صحنه نبرد را ترک و به سمت جنوب فرار کردند، تیپ دو لشکر 92 زرهی همراه سایر رزمندگان به سوسنگرد رسید و نیروهای دشمن در شمال غرب سوسنگرد به مواضع پدافندی خود عقب نشینی کردند و شهر به کنترل کامل نیروهای جمهوری اسلامی ایران درآمد.

