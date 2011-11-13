85 درصد تسهیلات اعطایی برای توسعه آبیاری مدرن بلاعوض است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر یکشنبه در جلسه بررسی فعالیت های جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گفت: اصلاح شیوه های آبیاری سنتی و بهره گیری از شبکه های آبیاری مدرن در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است.

وی یکی از اولویت های توسعه شهرستان را بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: در این راستا در صدد حل مشکلات بخش کشاورزی با همکاری خود کشاورزان در زمینه های مختلف از جمله احداث جاده بین مزارع، آبیاری تحت فشار اراضی، شبکه های آبیاری مدرن و استفاده بهینه از منابع موجود و به خصوص آب مصرفی کشاورزی هستیم.

فرماندار شهرستان آق قلا با اشاره به کمک های بلاعوض دولت برای اجرای آبیاری مدرن به کشاورزان افزود: اعطای تسهیلات بلاعوض 85 درصدی برای آبیاری مدرن از توفیقات دولت نهم و دهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اولویت کاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باید بر زهکشی اراضی کشاورزی متمرکز باشد.

فرماندار شهرستان آق قلا افزود: اجرای پروژه‌های زهکشی دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و اصلاح خاک‌های شور و قلیا یی نیز می تواند نقش اساسی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان داشته باشد.

کر از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواست مصوبات سفر ریاست محترم جمهور و برنامه پنجم توسعه را به صورت ویژه پیگیری و در جلسات بعدی گزارش آن را ارائه کند.

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی، پیگیری بحث بیابان زدایی از اراضی کشاورزی، پیگیری مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تلاش برای توسعه محصولات باغی، نظارت بر مرغداری ها و پیگیری مسائل بهداشتی مراکز جمع آوری شیر، اولویت بررسی مشکلات سوخت کشاورزان و تقویت تشکیلات شیلات و اهمیت به بحث پرورش آبزیان از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و فرماندار بر پیگیری موارد مطرح شده تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد هر شش ماه یکبار جلسه ای با حضور مدیران کل، ریاست جهاد کشاورزی با حضور فرماندار به منظور بررسی آخرین وضعیت کشاورزی در استان تشکیل شود.