مناطق محروم خراسان جنوبی به کتابخانه مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از فعالان عرصه کتابخوانی استان، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین استاندار خراسان جنوبی و دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اظهار داشت: در این راستا گسترش کتابخانه در مناطق محروم استان از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: بر این اساس طی هشت سال آینده در 24 روستای استان، با جمعیت بالای هزار و500 نفر کتابخانه احداث می شود.

قریب با اشاره به اینکه عملیات اجرایی احداث کتابخانه در هشت شهرستان استان امسال آغاز خواهد شد، افزود: در هفته کتاب نیز عملیات اجرایی سه باب کتابخانه در استان آغاز می شود.

وی همچنین از رشد 33 درصدی احداث کتابخانه در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون 44 باب کتابخانه در استان فعال بوده که این رقم در سال گذشته 32 باب بوده است.

قریب با اشاره به رشد 17 درصدی تعداد کتاب موجود در کتابخانه های استان نسبت به سال گذشته، بیان کرد: طی سال گذشته تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه ها استان 317 هزار جلد کتاب بوده که در سال جاری این تعداد به 372 هزار جلد کتاب افزایش یافته است.

عضویت 23 هزار نفر در کتابخانه های خراسان جنوبی

وی تعداد مراجعین به کتابخانه های استان طی یکسال گذشته را یک میلیون و 274هزار و 621 نفر برشمرد و افزود:همچنین تعداد اعضای فعال کتابخانه های استان در سال گذشته تعداد 18هزار و 717 نفر بوده که به 23 هزار و 765 نفر در سال جاری افزایش یافته است.

قریب مطالعه و کتابخوانی را از مهمترین شاخصه های توسعه هر کشور عنوان کرد و بیان داشت: پیشرفت هر جامعه به میزان استقبال از امر مطالعه و کتابخوانی در آن بستگی داشته که این امر نیاز به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در استان سرانه مطالعه و کتابخوانی از حد استاندارد بسیار فاصله دارد، افزود: عدم رغبت خانواده ها به خرید کتاب، موجب کاهش سرانه مطالعه در استان می شود.

قریب با اشاره به اینکه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، سیاست گذاری و هدف گذاری هایی در کمیته دائمی سند مطالعه مفید استان آغاز شده است، تصریح کرد: در این کمیته هفت طرح اساسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شد تمامی دستگاه های اجرایی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه از امکانات و تجهیزات موجود بهره برداری کنند.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه گسترش فرهنگ مطالعه استان اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد سامانه طرح کتاب من، راه اندازی اینترنت در کتابخانه های استان و ایجاد شبکه کتابخوانان حرفه ای از جمله اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی استان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برنامه های هفته کتاب در این استان، یادآور شد: راه اندازی اولین انجمن کتابخانه سازان استان با حضور خیران، عضویت رایگان در کتابخانه ها، اجرای طرح اهدای کتاب در ادارات، کتابخانه های عمومی و نماز جمعه های سطح استان و اعزام هشت نفر از منتخبین استان به همایش تجلیل کتابداران کشوری از جمله این برنامه ها است.