به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثابت قدم وحید ظهر یک شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله 9 دی سال 88، این روز را نماد بصیرت و ولایت مداری مردم بیان کرد و اظهار داشت: حماسه 9 دی نشان داد که مردم ما در قله بصیرت سیاسی قرار دارند و ولایت فقیه بالاترین مرتبه بصیرت آنان است.



وی تصریح کرد: حماسه 9 دی متعلق به هیچ تشکل و حزبی نیست چرا که مردم به صورت خود جوش این حماسه عظیم را خلق کردند.



رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله 9 دی خراسان شمالی با تاکید بر پاسداشت این حماسه عظیم، افزود: سیاست و رویکرد این ستاد توجه به لایه های عمیق پیدایش و ظهور حماسه 9 دی، تحلیل و تبیین ابعاد ریشه های فتنه سال 88 و شیوه های براندازی نرم توسط دشمنان و تشریح جایگاه و نقش رهبری در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آشکار سازی ابعاد فتنه سال 88 است.



وی گفت: برگزاری نشست ها، سمینار و همایشهای تحلیلی با موضوعات نقش مردم در خاموشی فتنه، نقش رهبری در پاسداری از نظام و مقابله با طرح براندازی، نقش دین در زندگی اجتماعی مردم، برگزاری شب های شعر حماسه حضور مردم، انتشار ویژه نامه های مکتوب در خصوص 9 دی، برگزاری نمایشگاه های عکس حماسه 9 دی، و برگزاری جشنواره های فرهنگی ادبی و هنری به منظور ثبت و تجلیل از نقش مردم در حماسه 9 دی از جمله برنامه های ستاد بزرگداشت یوم الله 9 دی در استان است.