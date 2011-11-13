به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده با اشاره به برگزاری جشنواره "کتاب من" در هرمزگان، بیان داشت: این جشنواره با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: در این جشنواره مجموعه ای از کتب مختلف به متقاضیان داده می شود و آنها باید پس از خواندن کتاب خلاصه آن را نوشته و به دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند.

وی اضافه کرد: پس از جمع آوری خلاصه ی نوشته ها و داوری آثار به بهترین نوشته هدایای نفیسی اهداء می شود و همچنین توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجموعه ای از بهترین خلاصه نوشته ها به صورت کتاب چاپ می شود.

مریدی زاده اظهار داشت: این جشنواره امسال در مقطع راهنمایی و دبیرستان با هدف ترغیب جوانان و نوجوانان به مطالعه، برگزار می شود.