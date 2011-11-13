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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

طی اطلاعیه ای عنوان شد؛

پاسداران آموزه‌های شهید مقدم را راهنمای خود در پاسداری از انقلاب ‌می‌دانند

پاسداران آموزه‌های شهید مقدم را راهنمای خود در پاسداری از انقلاب ‌می‌دانند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای با تبریک و تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سرلشکر پاسدار حسن مقدم و جمعی از همرزمان در حادثه انفجار زاغه مهمات سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه از اقشار و آحاد مختلف مردم شهید پرور دعوت کرد درمراسم تشییع پیکر مطهر شهدا شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه آمده است: تردیدی نیست راه مقدس سردار سرافراز سرلشکر پاسدار شهید حسن مقدم مسوول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه، بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهدای این حادثه ادامه خواهد یافت و همرزمان شجاع آنان مسیر عزت، پیشرفت و تقویت روز افزون توان بازدارندگی نظام و میهن اسلامی را با همان تعهد، همت و صلابت تداوم خواهند بخشید.

این اطلاعیه با اشاره به خدمات ارزشمند و تاثیرگذار سرلشکر پاسدار شهید حسن مقدم طی سی‌سال خدمت صادقانه در سپاه تصریح کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی، مجاهدت و تلاش‌های فاخر و ماندگار سردار شهید حسن مقدم در راستای راه اندازی و سازماندهی واحدهای توپخانه و موشکی سپاه و کمک به روند فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشهای دفاعی و نقش مؤثر آن شهید ارجمند در توسعه صنعت و توان دفاعی کشور را هرگز فراموش نخواهد کرد و آموزه‌های به یادگار مانده از ایشان را راهنمای شایسته خود در پیگیری رسالت خطیر پاسداری از انقلاب و دستاوردهای سترگ‌آن‌می‌دانند.

این اطلاعیه افزوده است: امت شهید پرور حزب ا... بویژه مردم فهیم و قدرشناس تهران با حضور گسترده و پر شور خود در آیین تشییع پیکرهای منور و مطهر شهدای این حادثه جانگذاز بار دیگر عزم راستین و اراده فولادین خود در دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و شهیدان گرانقدر آن را به نمایش خواهند گذارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: مراسم تشییع شهدای عزیز سپاه فردا دوشنبه مورخ 23 آبانماه 1390 از ساعت 30/8 صبح از حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه واقع در انتهای خیابان پیروزی میدان شهید کلاهدوز با حضور مقامات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و آحاد ملت عزیز ایران به سمت بهشت زهرا (س) آغاز خواهد‌ شد.

کد مطلب 1459099

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