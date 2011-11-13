به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه آمده است: تردیدی نیست راه مقدس سردار سرافراز سرلشکر پاسدار شهید حسن مقدم مسوول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه، بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهدای این حادثه ادامه خواهد یافت و همرزمان شجاع آنان مسیر عزت، پیشرفت و تقویت روز افزون توان بازدارندگی نظام و میهن اسلامی را با همان تعهد، همت و صلابت تداوم خواهند بخشید.

این اطلاعیه با اشاره به خدمات ارزشمند و تاثیرگذار سرلشکر پاسدار شهید حسن مقدم طی سی‌سال خدمت صادقانه در سپاه تصریح کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی، مجاهدت و تلاش‌های فاخر و ماندگار سردار شهید حسن مقدم در راستای راه اندازی و سازماندهی واحدهای توپخانه و موشکی سپاه و کمک به روند فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشهای دفاعی و نقش مؤثر آن شهید ارجمند در توسعه صنعت و توان دفاعی کشور را هرگز فراموش نخواهد کرد و آموزه‌های به یادگار مانده از ایشان را راهنمای شایسته خود در پیگیری رسالت خطیر پاسداری از انقلاب و دستاوردهای سترگ‌آن‌می‌دانند.

این اطلاعیه افزوده است: امت شهید پرور حزب ا... بویژه مردم فهیم و قدرشناس تهران با حضور گسترده و پر شور خود در آیین تشییع پیکرهای منور و مطهر شهدای این حادثه جانگذاز بار دیگر عزم راستین و اراده فولادین خود در دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و شهیدان گرانقدر آن را به نمایش خواهند گذارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: مراسم تشییع شهدای عزیز سپاه فردا دوشنبه مورخ 23 آبانماه 1390 از ساعت 30/8 صبح از حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه واقع در انتهای خیابان پیروزی میدان شهید کلاهدوز با حضور مقامات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و آحاد ملت عزیز ایران به سمت بهشت زهرا (س) آغاز خواهد‌ شد.