به گزارش خبرگزاری مهر، "آفتاب غدیر" به مدت 120 دقیقه در روز عید غدیر با فضایی شاد و با محتوای نمایشی در گروه اجتماعی و خانواده برای استفاده مخاطبان تهیه و پخش می‌شود. در این برنامه از دو قلوهایی که سید هستند دعوت به عمل آمده و شعرهای غدیریه که توسط شعرای معاصر و قدیم برای این روز که روز اکمال دین مبین اسلام است قرائت می‌شود.

برنامه "خانه مهر" نیز که مطابق معمول در ساعت 7:45 پخش می‌شود روز دوشنبه 23 آبان با دعوت از اعضای خانواده سادات و برگزاری مسابقه ولایت حال و هوای غدیریه به خود می‌گیرد. "عصر زندگی" نیز روز دوشنبه به مدت یک ساعت از آنتن شبکه جهانی جام جم برای بینندگان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

"روشنا" برنامه دایمی گروه معارف و اندیشه دینی شبکه جهانی جام جم نیز این بار با حضور حجه الاسلام و المسلمین قائم مقامی به مسائل مربوط به غدیر خواهد پرداخت.

دیگر برنامه گروه معارف و اندیشه دینی شبکه جهانی جام جم "شمیم" نام دارد که به مناسبت عید غدیر با موضوع ولایت و امامت میزبان حجه الاسلام گواهی است. در این برنامه علاوه بر این موضوع عظمت و شکوه روز غدیر در روایات به جا مانده از ائمه اطهار نیز مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد.

دوشنبه 23 آبان ماه مصادف با شب عید سعید غدیر گروه فرهنگ و تاریخ شبکه جهانی جام جم برنامه آیینه جام را اختصاص به این عید خجسته داده و در آن نخستین جشنواره فرهنگی هنری "طواف تا ولایت " را پوشش مناسب داده و گزارش‌های هنری از هشت رشته شرکت یافته در این جشنواره بین‌المللی را ارایه می‌کند.

برنامه "چکامه" که با موضوع ادبیات همه هفته در گروه فرهنگ و تاریخ شبکه جهانی جام جم برای بینندگان مشتاق ادبیات تهیه و پخش می‌شود این بار در روز عید غدیر به بررسی سیمای امام علی (ع) در ادبیات فارسی اختصاص دارد.

اداره کل تامین برنامه شبکه جهانی جام جم نیز برنامه‌های "تیراژه" ، "هنر زندگی" ، "صبحانه" ، "سخنرانی" و برنامه "هرگز تنهایی" با اجرای علی درستکار که اختصاص به تفسیر خطبه غدیر دارد را برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان سراسر دنیا در نظر گرفته است.

"هرگز تنهایی" که خطبه حضرت رسول اکرم (ص) در غدیر خم را محور قرار داده، ضمن ترسیمی از صحنه غدیر، سند خطبه غدیریه را ارایه و در پایان متن خطبه غدیریه را مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهد.