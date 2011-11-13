جهش دوباره قیمت سکه/ نیم سکه 300 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر قیمت انواع سکه امروز یکشنبه در بازار افزایش یافت، بر این اساس نرخ سکه تمام بهار طرح قدیم 627 هزار تومان، طرح جدید 618 هزار تومان، نیم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمی 81 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 625 هزار تومان، 615 هزار تومان، 298 هزار تومان، 152 هزار تومان و 78 هزار تومان بود.

بانک مرکزی امروز قیمت سکه تمام بهار طرح جدید را 608 هزار و 920 تومان، نیم سکه را 295 هزار و 360 تومان، ربع سکه را 149 هزار و 760 تومان و گرمی را 77 هزار و 480 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز بدون تغییر در بازارهای جهانی 1788 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 910 تومان است.

صرافان بازار قیمت هر دلار آزاد را امروز یک شنبه مانند دیروز 1336 تومان و هر یورو را 1860 تومان اعلام کردند، بانک مرکزی هم قیمت دلار رسمی را مانند روز گذشته 1082 تومان و هر یورو را 1487 تومان تعیین کرد.