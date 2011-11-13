استحصال بیش از 3 هزار دانه کلزا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سلیمانی با بیان اینکه درسال زراعی جاری دو هزارو 500 هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت کلزا رفته، گفت: جهت تحقق این امر، مقدار 20 تن بذر کلزا از ارقام اکاپی و لیکورد از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تأمین و در اختیار کلزا کاران استان قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه موانع بیمه کشت محصول کلزا مرتفع شده و در تلاش هستیم تا کل سطوح کاشته شده از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه گردند افزود خرید کلزا از سال آینده توسط شرکت های روغن کشی بصورت نقدی صورت خواهد پذیرفت.

سلیمانی با اشاره به محاسن فراوانی که کشت دانه روغنی کلزا در تناوب زراعی با غلات بخصوص گندم، جو و ذرت دارد افزود: کاشت کلزا در تناوب گندم و جو، ضمن افزایش عملکرد گندم و جو، کاهش آفات، امراض و علف های هرز در غلات را سبب می شود.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان با اشاره به ریسک پذیری بالای این محصول از بیمه کردن بیش از450 هکتار از اراضی زیرکشت کلزا خبرداد و تصریح کرد: بهره برداران علاوه بر رعایت نکات فنی، باید محصول خود را تحت پوشش بیمه در آورند.

وی همچنین با بیان اینکه کلزا مهمترین دانه روغنی است که می توان در کاهش وابستگی کشور به روغن نباتی به آن اتکا کرد افزود: رشد کشت کلزا در استان بیانگر این واقعیت است که کلزا از پتانسیل تولید مناسبی برخوردار بوده و در صورت رعایت دقیق مسائل فنی مربوط به کاشت، داشت و برداشت این محصول توسط کلزاکاران می توان به عملکرد های مناسبی در سطح مزارع استان دست یافت.