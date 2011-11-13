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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

لطیفی به مهر خبر داد:

ارزش واردات و صادرات مهرماه منطقه آزاد چابهار 102 میلیون دلار است

ارزش واردات و صادرات مهرماه منطقه آزاد چابهار 102 میلیون دلار است

چابهار - خبرگزاری مهر: سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار گفت: میزان صادرات و واردات این منطقه در مهرماه سال 90 بیش از 102 میلیون دلار بوده است.

سید روح الله لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این میزان بیش از شش میلیون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، بیش از 900 هزار دلار واردات وسایط نقلیه موتوری و حدود 320 هزار دلار واردات مواد اولیه جهت مصرف واحدهای تولیدی بوده است.

وی گفت: واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی (تبصره 2 ) با رقمی بالغ بر27 میلیون دلار، کالاهای تجاری عادی بند (الف)، حدود 66 میلیون دلار و واردات کالاهای تجاری عادی بند (ب) مبلغ 263 هزار دلار بوده است.

وی افزود: کالاهای تجاری بند (الف) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آنها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی شود.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: کالاهای تجاری بند (ب) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت نمی کند و در سهمیه منظور نمی شود.

کد مطلب 1459103

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