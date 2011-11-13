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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مچتمع فرهنگی ورزشی یاسوج بازدید کرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مچتمع فرهنگی ورزشی یاسوج بازدید کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مجتمع فرهنگی و ورزشی در دست اجرای یاسوج بازدید کرد و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در این بازدید گفت: به‌ دلیل نبودن چنین مکانی و ضرورت آن در استان باید در پیشرفت فیزیکی آن تسریع به ‌عمل آید. 

وی به دستگاه متولی و بانک تجارت تاکید کرد: این پروژه 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لازم است سرمایه گذار این پروژه حمایت شود تا هرچه زودتر این طرح تکمیل و به ‌بهره‌برداری برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیدن این مجتمع تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و چنانچه در استان با مشکلی مواجه شود، از طریق سرپرستی در مرکز پیگیری لازم صورت گیرد.

سرمایه گذار این پروژه هم گفت: برآورد ریالی برای تکمیل این پروژه 45 میلیارد ریال است و تاکنون 14میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 20میلیارد ریال هم آورده سرمایه گذار هزینه شده است.

باقری افزود: برای تکمیل این پروژه به 9 میلیارد ریال تسهیلات نیاز است.

کد مطلب 1459105

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