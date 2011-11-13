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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

120 هزار فیش عوارض نوسازی در شرق تهران توزیع شد

120 هزار فیش عوارض نوسازی در شرق تهران توزیع شد

شهردار منطقه 8 از توزیع 120 هزار فیش عوارض نوسازی، مشاغل و بهای خدمات مدیریت پسماند در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: قبوض پایدار سال جاری پس از ممیزی مرحله پنجم شهر تهران و افزوده شدن املاک جدید و اصلاح اطلاعات قدیمی به بانک اطلاعات املاک، تهیه و توزیع شد.

وی با تاکید بر این نکته که برمبنای قانون شهرداریها، شهروندان مکلف به پرداخت عوارض شهری هستند افزود: جانبازان بالای 25 در صدو بالاتر یک بار از پرداخت عوارض  شهرداری برای یک واحد مسکونی حداکثر 125 متر مربعی معاف هستند.

شادالوئی گفت: نرخ عوارض نسبت به سال گذشته ثابت بوده و اگر شهروندان مشکلی در خصوص افزایش نرخ دارند می توانند به اداره درآمد منطقه 8 مراجعه کنند.

وی افزود: عوارض نوسازی در یک فیش صادر شده است ولی اگر شهروندان تمایل به پرداخت قسطی آن تا پایان سال دارند برای دریافت شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض اقساطی یا تقسیط عوارض نو سازی به سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

شادالوئی گفت: شهروندانی که تاد پایان آبان ماه جاری نسبت به پرداخت عوارض سال جاری و بدهیهای قبلی ملک خود اقدام کنند در قرعه کشی بزرگ شهرداری تهران شرکت داده خواهند شد.
 
وی افزود: امسال در سال جهاد اقتصادی تعداد 1390 جایزه نفیس برای شهروندان خوش حساب در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1459106

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