120 هزار فیش عوارض نوسازی در شرق تهران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: قبوض پایدار سال جاری پس از ممیزی مرحله پنجم شهر تهران و افزوده شدن املاک جدید و اصلاح اطلاعات قدیمی به بانک اطلاعات املاک، تهیه و توزیع شد.
وی با تاکید بر این نکته که برمبنای قانون شهرداریها، شهروندان مکلف به پرداخت عوارض شهری هستند افزود: جانبازان بالای 25 در صدو بالاتر یک بار از پرداخت عوارض شهرداری برای یک واحد مسکونی حداکثر 125 متر مربعی معاف هستند.
شادالوئی گفت: نرخ عوارض نسبت به سال گذشته ثابت بوده و اگر شهروندان مشکلی در خصوص افزایش نرخ دارند می توانند به اداره درآمد منطقه 8 مراجعه کنند.
وی افزود: عوارض نوسازی در یک فیش صادر شده است ولی اگر شهروندان تمایل به پرداخت قسطی آن تا پایان سال دارند برای دریافت شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض اقساطی یا تقسیط عوارض نو سازی به سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.
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