هشت جشن به مناسبت عید سعید غدیرخم در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده ضمن گرامیداشت ایام دهه ولایت و اعیاد بزرگ قربان و غدیر اظهار داشت: مسئله غدیر در اسلام، مسئله ای حیاتی و استراتژیک بوده و تبیین مسئله ولایت به عنوان عنصری کلیدی در اسلام به عنوان ضامن دین و نگهدارنده همه واجبات و مستحبات تلقی می شود.

وی با بیان اینکه فضای کشور برای تبیین ویژگیهای حضرت علی (ع) و اهمیت ولایت در جایگاه مناسبی قرار دارد، بیان کرد: امامت و ولایت بزرگترین نعمت در اسلام است که دشمنان اسلام و ولایت همواره برای دورکردن مردم از این نعمت بزرگ تلاش کرده اند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز ایجاد فضای مناسب معنوی برای ترویج فرهنگ و مفاهیم غدیری و طرح مباحث مرتبط با فلسفه غدیر را با اهمیت دانست و گفت: دهه ولایت بستری مناسب برای تبلیغ موضوع ولایت است و همه باید برای بزرگداشت این دهه تلاش کنند.

فرخ زاده با اشاره به جشنهای این حوزه معاونت در دهه ولایت و به مناسبت عید سعید غدیر خم اظهار داشت: هشت جشن بزرگ به مناسبت عید سعید غدیر خم در سطح شهر برگزار و ایستگاه های صلواتی همراه با پخش محصولات فرهنگی برپا می شود.

وی افزود: جشنهایی در روزهای دوشنبه 23 آبان ماه در فرهنگسرای شقایق، بوستان دینکان و سینما شیراز برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز ادامه داد: همچنین در روز سه شنبه 24 آبان نیز در فرهنگسرای قرآن، بوستان صبا و سینما شیراز برگزار خواهد شد.

فرخ زاده عنوان کرد: همچنین جشن بزرگ ولایت به همت هیئت عشاق الحیدر (ع) و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه همزمان با روزعید سعید غدیر خم ساعت 10 و 30دقیقه صبح روز سه شنبه 24 آبان ماه جاری در مهدیه شهدا واقع در انتهای بیست متری لاله برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز همچنین از برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی به مناسبت دهه ولایت در مناطق یک، پنج و هفت شهرداری در روزهای گذشته خبر داد و گفت: این برنامه ها با استقبال خوب شهروندان همراه شد.

وی از عموم شهروندان برای شرکت در جشنهای این حوزه معاونت دعوت کرد.