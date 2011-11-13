علی رضا الهاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور 19 تیم بدمینتون در رقابتهای فرهنگی ورزشی دانشجویی پیام نور در ساری اظهار داشت: مسابقات بدمینتون قهرمانی دانشجویان پیام نور، در چهار گروه برگزار که در دور اول به صورت دوره ای و در دوم این مسابقات تک حذفی برگزار می شود.

مسئول برگزاری مسابقات بدمینتون در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پیام نور، تعداد بازیکنان حاضر در مسابقات بدمینتون را 90 نفر اعلام کرد و یادآور شد: مسابقات دور اول تا ساعت 16عصر امروز ادامه پیدا می کند.

وی با اشاره به محل برگزاری مسابقات بدمینتون در سالن صندوق رفاه در جاده خزرآباد ساری افزود: فینال رشته ورزشی بدمینتون در روز سه شنبه برگزار می شود.

الهاکی با اشاره به استقبال مناسب دانشجویان پیام نور به خاطر حضور در این رقابتها یاد آور شد: سطح بازیهای این رقابتها تاکنون مناسب بود و تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان کشور در این مسابقات حضور دارند.

پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور، با حضور 31 استان کشور در ساری در حال برگزاری و در این رقابتها، هزار و117 دانشجوی پیام نوربه مدت یک هفته با هم رقابت می کنند.

بنا به تصمیات مسئولان ورزشی پیام نور از سالهای آینده، المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور هر دوسال یکبار برگزار می شود و به جای برگزاری هر ساله المپیاد مسابقات ورزشی پیام نور در مراکز استانها پیگیری می شود.