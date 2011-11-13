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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

پرواز اهواز ـ بغداد برقرار شد

پرواز اهواز ـ بغداد برقرار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: پرواز اهواز- بغداد از امروز ۲۲ آبان ماه از طریق فرودگاه بین المللی اهواز برقرار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرودگاه‌های خوزستان اعلام کرد: به منظور رفاه حال زائران خوزستانی پرواز اهواز به بغداد هر هفته از تاریخ ۲۲ آبان ماه در روزهای یکشنبه توسط شرکت هواپیمایی نفت برقرار خواهد بود.

ساعت حرکت هفت صبح و ساعت برگشت این پرواز از بغداد ۱۸ اعلام شده است.

روزانه 30 پرواز با ظرفیت بیش از سه  هزار و 700 مسافر از فرودگاه اهواز به مقصد شهرهای مختلف کشور انجام می شود.

فرودگاه بین المللی اهواز چهارمین فرودگاه کشور از نظر جابه جایی مسافر است. فرودگاه تهران، امام خمینی (ع)و مشهد قبل از استان خوزستان قرار دارند.
کد مطلب 1459110

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