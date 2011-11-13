به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمد با اعلام این خبر افزود: این مسابقات در دو بخش برادران و خواهران و در دو مقطع شکوفه ها (زیر 16 سال ) و بزرگسال برگزار می شود.

حجت الاسلام بنی احمدی ادامه داد: آستان مقدس امامزاده حسن (ع) در شهرستان کرج میزبان این دوره از مسابقات خواهد بود.

وی تاکید کرد: نفرات برتر در رشته های مختلف برای شرکت در مسابقات کشوری معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام بنی احمدی با خوب ارزیابی کردن استقبال از این دوره از مسابقات، اعلام کرد: با یاری خداوند متعال و حضور علاقه مندان به قرآن کریم انشاالله شاهد رشد و پیشرفت روز افزون در این زمینه خواهیم بود.

مدیر کل اوقاف استان البرز یادآور شد: مراسم اختتامیه مرحله استانی که متعاقباً اعلام خواهد شد با حضور مسئولان استان برگزار خواهد شد.