به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول کتاب، آلکساندر دراگویچ مترجم این کتاب بیوگرافی حضرت علی (ع) را به عنوان امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) شامل عناوین زیر سپر پیامبر، سرسپردگی بی پایان در شب هجرت، در میدانهای نبرد، وصی پیامبر (ص)، علم حضرت علی(ع) و نهج البلاغه معرفی کرده است.



در بخش دوم کتاب ترجمه نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر به زبان صربی آمده است . نامه به مالک اشتر در قطع آ 5، با جلد گالینگور، در 112 صفحه و 1000 نسخه چاپ شده است.



این کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب بلگراد در ضمن هفت عنوان دیگر از کتب ترجمه شده نمایندگی بلگراد رونمایی شد.



