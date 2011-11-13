خلیل یزدانی با مثبت ارزیابی کردن مقوله امنیت در شهرستان کنگاور، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با توجه به همکاری خوب مردم کنگاور و از طرف دیگر، حس مسئولیت پذیری قضات و کارکنان و همچنین مسئولین امنیتی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه، شهرستان از امنیت مطلوبی برخوردار است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور تاکید کرد: دادگستری شهرستان کنگاور برای پیشگیری از وقوع جرم و بهداشت قضایی در این شهر اقدامات بسیاری انجام داده است.

وی افزود: در شکایات واصله که فاقد وصف کیفری است یا احتمال صلح و سازش طرفین وجود دارد شکوائیه در ابتدای امر به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود و نیز مراجعین از طریق دفتر ارشاد و معاضدت قضایی مورد ارشاد قرار می گیرند.

یزدانی گفت: مجازات قانونی مجرمین با تسریع در روند دادرسی و زودتر به نتیجه رساندن پرونده ها و ایجاد گشت های منظم توسط مأمورین انتظامی در سطح شهر و روستا و نقاط جرم خیز از دیگر اقدامات ما برای ایجاد امنیت بیشتر در کنگاور است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور به نقش برنامه های آموزشی در کاهش جرائم در جامعه اشاره کرد و افزود: برنامه های آموزشی دوره ای توسط قضات دادگستری برای مأمورین انتظامی و بسیجیان و سایر ضابطین و اعضای شوراهای حل اختلاف از جمله برنامه های ما در امر آموزش است.

وی تاکید کرد: در نظر داریم در آینده، از روحانیت معزز و معلمین و دبیران شریف آموزش و پرورش و استادان دانشگاه برای آموزش های خاص به همشهریان عزیز استفاده شود.

دادستان کنگاور، ایراد ضرب و جرح عمدی را بیشترین جرم شهرستان دانست و گفت: پس از ایراد ضرب و جرح عمدی به ترتیب حمل، نگهداری و مصرف مواد مخدر، صدور چک بلا محل، توهین و فحاشی، سرقت موجب تعزیر و ترک انفاق در مراحل بعدی قرار دارند.

دادستان کنگاور در پایان گفت: لازم می دانم از تلاش های شبانه روزی و صادقانه همکاران محترم قضایی و اداری دادگستری شهرستان کنگاور که موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تسریع در روند دادرسی شده، تشکر و قدردانی کنم.

شهرستان کنگاور به عنوان دروازه ورودی استان کرمانشاه با جمعیتی حدود 85 هزار نفر و مساحت 845 کیلومتر مربع دارای یک بخش مرکزی و پنج دهستان و 103 روستاست. زبان و گویش مردم منطقه کردی، فارسی، لری، لکی و ترکی است و دارای قدمت تاریخی دیرینه است.

