دبیران علمی و اجرایی ششمین جشنواره شعر فجر منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طی احکام جداگانه‌ای بیگی حبیب‌آبادی و حمیدی را به عنوان دبیران علمی و اجرایی ششمین دوره این جشنواره بین‌المللی منصوب کرد.

این انتصاب پس از تصمیم اخیر شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر صورت گرفته است. اعضای این شورا در جلسه شب گذشته (21 آبان) خود «پرویز بیگی حبیب‌آبادی» را بار دیگر به عنوان دبیر علمی جشنواره انتخاب و او را به وزیر ارشاد معرفی کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه خود به دبیران علمی و اجرایی ششمین جشنواره شعر فجر، از آنها خواسته است نسبت به برگزاری هر چه باشکوهتر این رویداد بین‌المللی نسبت به دوره‌های قبل، اهتمام کنند.

پرویز بیگی حبیب آبادی از شاعران پیشکسوت حوزه شعر است که در دوره قبلی (پنجم) جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم مسئولیت دبیری علمی جشنواره را بر عهده داشت.

رضا حمیدی هم در حال حاضر به عنوان مشاور و مسئول برنامه‌ها و پیگیری‌های ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند.



