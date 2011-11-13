بدست آوردن پیراهن پرسپولیس آسان شده است/ بازی نمی کنم!

کریم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس گفت: درحال حاضر شرایط بازیکنان پرسپولیس خوب است و تمرینات منظمی را پشت سر می گذارند البته با اضافه شدن ملی پوشان شرایط بهتر از این هم خواهد شد. در این فصل تیم پرسپولیس بالا و پایین زیاد داشته است و ما به دنبال این هستیم که به ثبات برسیم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: من با برخی از بازیکنان تیم صحبت کردم و به آنها گفتم که متاسفانه بدست آوردن پیراهن تیم پرسپولیس آسان شده اما در پایان فصل نیز ممکن است به راحتی آن را از دست بدهید. شما از بابت بازی در تیم پرسپولیس به خیلی چیزها رسیده‌اید و می توانید به خیلی چیزهای دیگر نیز برسید، بنابراین باید بدانید که در چه تیمی بازی می کنید. شما باید در قبال پیراهن پرسپولیس احساس مسئولیت بیشتری داشته و در قبال این مسئولیت به هواداران پاسخگو باشید.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به شایعاتی که در خصوص احتمال تغییر در کادر فنی تیم پرسپولیس مطرح می شود، تاکید کرد: در جلساتی که من با آقای رویانیان داشتم ایشان تاکید کرد، صحبت‌هایی که وی با برخی از مربیان خارجی انجام داده مربوط به فصل آینده است.

وی افزود: البته همه چیز بستگی به عملکرد کادر فنی تا نیم فصل دارد. در عین حال در باشگاه پرسپولیس هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد. مسئولان باشگاه و هواداران باید بدانند که باید بر مبنای داشته‌های خود از تیم پرسپولیس در این فصل توقع داشته باشیم.

باقری خاطر نشان کرد: من قبلا هم گفته بودم که اگر به پرسپولیس باز می گردم، فقط می‌خواهم در کنار بازیکنان بوده، با آنها تمرین کرده و از نظر روحی روانی به آنها کمک کنم. به هر حال پرسپولیس تیمی است که سال‌ها در آن بازی کردم و دوست دارم در کنار این تیم باشم. من نه قصد بازی کردن دارم، نه می‌خواهم پستی بگیرم و نه مربی‌شوم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: متاسفانه برخی از خبرنگاران در خصوص حضور من بدین شکل در تیم پرسپولیس انتقاد می کنند و می گویند حضور باقری در کنار تیم پرسپولیس چه فایده‌ای دارد؟ من فقط در پاسخ به آنها می توانم بگویم که نیت من خیر بوده و فقط در شرایط فعلی قصد کمک به تیم پرسپولیس را دارم.

وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر روی بازیکنان تیم شناخت خوبی دارم و می دانم که کدام یک از آنها از نظر روحی و روانی شرایط خوبی ندارند. من با آنها صحبت می کنم و تلاش خواهم کرد از نظر روحی و انگیزه روی آنها تاثیر مثبت بگذارم. امیدوارم با شروع لیگ برتر و پیروزی مقابل سپاهان، تیم ما دوران جدیدی را آغاز کند.

باقری در خصوص جلسه‌ای که با "کارلوس کی‌روش" داشته است، گفت: من چند روز پیش با کی‌روش جلسه ای داشتم و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد خود ایشان تصمیم گرفته و اعلام خواهد کرد.