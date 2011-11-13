300 روستای هرمزگان فاقد مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت ابوالفضل (ع)مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبراعظم(ص) بندرعباس، ترویج فرهنگ نماز و قدم برداشتن در راه ساختن مسجد را ضروری دانست و بیان داشت: در حال حاضر 300 روستا در هرمزگان از نعمت مسجد بی بهره هستند.

وی با بیان اینکه وجود مسجد در شهرها و روستاها بستر مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی است، عنوان کرد: مسئولان و خیرین مسجد ساز باید اهتمام بیشتری برای ساخت مسجد در استان هرمزگان داشته باشند.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: قدم برداشتن در راه خیر موجب ماندگاری نام نیک خواهد بود و چه بهتر که این راه خیر ساخت مسجد در مناطق محروم باشد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان افزود: در شهر بندرعباس هم نیازمند ساخت و احداث 40 مسجد هستیم که امیدواریم توجه بیشتری نسبت به این موضوع شود و اعتبارات مناسبی اختصاص یابد.

در ادامه این مراسم محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید محمدی و بیمارستان ابن سینا به دلیل مراجعات بسیاری از بیماران و همراهان نیازمند یک مسجد مناسب بود که با همکاری بانک رفاه این مسجد ساخته خواهد شد.

وی بیان داشت: مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در دو طبقه با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان ساخته خواهد شد.

مسجد حضرت ابوالفضل در پارکینگ بیمارستان شهید محمدی مقابل اورژانس بزرگ استان با مشارکت مالی بانک رفاه هرمزگان احداث خواهد شد.