«بانوی لیل» بهارلو پس از 10 سال تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهارلو رمان «بانوی لیل» را 10 سال پس از انتشار از سوی نشر افکار برای دومین بار روانه بازار کتاب کرد.
این کتاب که پیش از این قرار بود در ایام نمایشگاه کتاب امسال روانه بازار کتاب شود، به تازگی با نظر نویسنده تنها از نظر رسمالخط و برخی واژگان با چاپ نخست خود تغییراتی داشته است.
داستان کتاب بانوی لیل با آمدن معلمی جوان به جزیره شروع میشود و داستان از زبان این معلم که سالها بعد دوباره به جزیره باز میگردد و درصدد تکمیل نوشتههایش است، روایت میشود.
داستان اصلی این رمان به راز قتل معلم سابق جزیره بازمیگردد وعلاقه معلم جدید به کشف راز قتل او درادامه موجب میشود مامور ژاندارمری و مرتب به کسی از اهالی جزیره مشکوک شود و آن ها را بازداشت کند.
بهارلو در معرفی عنوان کتاب خود روی پشت جلد آن نوشته است: لیل بر وزن فبل نام درختی است با ریشههای هوایی فراوان و میوههایی مانند فتدق که به آن انجیز خفهکننده نیز میگویند چرا که اگر به دور درختی بپیچد باعث مرگ آن درخت میشود.
بهارلو این رمان برای نخستین بار در سال 1380 از سوی نشر قطره منتشر کرد و همزمان با انتشار با واکنشهای مثبتی از سوی منتقدان نیز همراه شد.
به جز بانوی لیل دو رمان سالهای عقرب و بختک بومی در کارنامه بهارلو به ثبت رسیده است. وی همچنین مجموعه داستانهای باد در بادبان، حکایت آن که با آب رفت و شهرزاد قصه بگو را منتشر کرده است.
این کتاب با شمارگان 2200 نسخه و قیمت 8 هزار تومان از سوی نشر قطره روانه بازار کتاب شده است.
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