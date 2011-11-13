سرانه مطالعه در خراسان جنوبی پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از فعالان عرصه کتابخوانی استان، با اشاره به اینکه مباحث فرهنگی و میزان مطالعه و کتابخوانی این استان در شان و منزلت فرهنگی این منطقه نیست، اظهار داشت: سرانه مطالعه در این استان پایین بوده و نیازمند برنامه ریزی جامع است.

وی ایران را کشوری فرهنگی دانست و عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز انقلابی فرهنگی است که این امر ناشی از فرهنگ کتابخوانی در آن دوران در بین مردم جامعه بوده است.

رشید با اشاره به اینکه بالاترین درجه فرهنگی در بین کشورهای جهان به ایران اختصاص دارد، افزود: مقوله فرهنگ باید در بین نسل جدید نیز نهادینه شود.

وی با اشاره به فرهنگی بودن خراسان جنوبی و وجود 40 هزار دانشجو در سطح استان، بیان داشت: اقدامات و فعالیت های فرهنگی که در این استان برنامه ریزی می شود باید در شان و منزلت فرهنگ این استان باشد.

رشید با تاکید بر مطالعه روزانه مسئولان اجرایی، تصریح کرد: برای برنامه ریزی، سیاست گذاری های جامع و خدمت رسانی به مردم باید دانش و آگاهی مسئولان افزایش یابد و مدیران باید به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

توزیع بسته های غیرفرهنگی در مراسمات رسمی ممنوع است

وی با اشاره به اینکه توزیع بسته های غیرفرهنگی از سوی ادارات ممنوع است، افزود: در همایش ها و مراسم های رسمی باید کتب و نشریات منطبق با شرایط و برای معرفی استان توزیع شود.

رشید تاکید کرد: مدیران به گونه ای برنامه ریزی کنند که در همایش های ملی و سایر برنامه ها مطالبی در خصوص شناسایی و معرفی پتانسیل و ظرفیت های استان به مدعوین اهدا شود.

وی در ادامه با اشاره به عید سعید غدیر خم و اهمیت آن در دین اسلام، تاکید کرد: غدیر منشا تحقق تمامی ارزش های توحیدی، الهی، اسلامی و انسانی است.

رشید بیداری اسلامی را حاصل تبلور موضوع غدیر در جهان دانست و عنوان کرد: آنچه در دنیای اسلام به عنوان بیداری اسلامی در منطقه و جهان به وقوع پیوسته و موجب سرنگونی حاکمان زورگو می شود از غدیر نشات گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه دنیا در آستانه تحولی بزرگ بوده که برگرفته از فطرت انسانی و ارزش های اسلامی و توحیدی است، یادآور شد: امروز انسان های غیر مسلمان نیز در راستای اجرای عدالت و آزادی خواهی و استقلال به پا خواسته اند.