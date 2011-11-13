به گزارش خبرگزاری مهر،در این اطلاعیه آمده است: دفتر تحکیم وحدت مصیبت وارده شهید شدن 17 نفر از سربازان انقلاب اسلامی در حادثه انفجار در زاغه مهمات را به پیشگاه مقدس صاحب الزمان و نایب بر حقش، امام خامنه ای، خانواده آن عزیزان و ملت همیشه در صحنه ایران تسلیت می گوید و امیدوار است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پی گیری علت وقوع این حادثه و اندیشیدن تدابیری برای جلوگیری از پیش آمدن اتفاق مشابه و مجازات افراد خاطی،مرهمی بر آلام وارده باشد.

