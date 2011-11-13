اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برنامه های هفته کتاب وتوسعه قرهنگ کتاب وکتابخوانی با حضور مسئولان نهادهای فرهنگی ودانشگاهی صفاشهر برگزار شد.

دراین جلسه که به میزبانی کتابخانه عمومی شهرستان وبا حضور فرماندار، مسئولان فرهنگی دانشگاههای آزاد وپیام نور، بهزیستی، اداره ارشاد، و. . . در محل کتابخانه مرکزی شهرستان و به منظور ارائه برنامه های پیشنهادی در خصوص هفته کتاب وگسترش فرهنگ کتاب وکتابخوانی برگزار شد هر یک از نهادها ریز برنامه های خود را در این زمینه اعلام کردند.

خانم ابوالحسینی مسئول امور فرهنگی مرکز صفاشهر برگزاری سلسله مسابقات کتابخوانی در بین کارکنان، اساتید ودانشجویان به صورت ماهانه، اهدای کتاب در ایام و برنامه های خاص، توسعه و تجهیز کتابخانه ودسترسی سریع وآسان تمام دانشجویان پیام نور به کتابخانه دیجیتال را از جمله برنامه های اجرائی در پیشبرد فرهنگ کتابخوانی قلمداد کرد.

در پایان جلسه نیز شرکت کنندگان عضو افتخاری کتابخانه حرفه ای شده واز کتابخانه مرکزی شهرستان بازدید کردند.

آغاز عملیات ساخت مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور جهرم

فاز اول عملیات ساخت مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور جهرم آغاز شد.

عملیات ساخت این مجتمع فرهنگی با انجام مرحله تسطیح و پی ریزی شروع شد.

این مجتمع با زیر بنای 400متر مربع و به صورت فاز به فاز انجام می شود. به گفته مسول عمرانی این دانشگاه هزینه اختصاص یافته جهت ساخت این مجتمع تا کنون مبلغ 50میلیون تومان است.

جشن بزرگ قربان تا غدیر در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

جشن بزرگ قربان تا غدیر به مناسبت دهه امامت و ولایت به همت کانون فرهنگی، مذهبی غدیر و همکاری امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار شد.

دراین جشن باشکوه که با حضور گسترده دانشجویان مرکز شیراز و در سالن آمفی تاتر دانشگاه پیام نورو با هدف ترویج فرهنگ ولایت و امامت و گرامیداشت اعیاد سعید قربان و غدیر خم در مرکز شیراز برگزار شد برنامه های ویژه ای از جمله سخنرانی حاج آقا وحید عیدی با محوریت اعیاد بزرگ قربان و غدیر و دهه ولایت و امامت مداحی توسط حاج آقا قناعت پیشه اجرای برنامه تواشیح به سرپرستی محمد امین عابدیان از دارالقرآن کریم شیراز، اجرای گروه طنزشهید دوران با حضور مصطفی نامجو، پخش تیزر سایت خطابه غدیر، پخش کلیپ وال استریت، پخش کلیپهایی با عنوان اعیاد قربان و غدیراجرا شد.