به گزارش خبرنگار مهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز 22 آبان ماه در همایش «کتاب ایران و بیداری اسلامی» شرکت کرده بود، ضمن تبریک عید غدیر و آغاز جشن هفته کتاب، درباره تاثیرپذیری خیزش و موج بیداری اسلامی گفت: مستحضرید که پیش از انقلاب اسلامی، دو گفتمان حاکم و غالب بر جهان وجود داشت که در دستان آمریکا و شوروی قرار داشت.
وی با بیان اینکه به غیر از این دو گفتمان غالب گفتمان دیگری پذیرفته نبود، بیان کرد: اما انقلاب اسلامی طلیعه این ساختار را تغییر داد و زلزلهای ایجاد کرد که پس لرزههای آن پس از 30 سال، موج بیداری اسلامی را در منطقه به پا کرد.
دری درباره مولفههای بارز موج بیداری اسلامی توضیح داد: یکی از مولفههای بارز موج بیداری اسلامی، بحث مبارزه با تحقیر ملتهاست و این همان نکتهای بود که امام راحل (ره) گوشزد میکردند که ملت ایران و انقلاب باید با این تحقیر مقابله کنند. مولفه دیگر، بحث تحجر و ارتجاع است؛ وقتی امام خمینی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی قصد داشت مدل حکومتی ارائه دهد، این مولفه را مطرح کرد، گرچه پیش از انقلاب حکومت طاغوت حرکت انقلابی امام خمینی را به ارتجاعی بودن متهم میکرد.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: بنابراین امام (ره) با حرکت مردمی که ایجاد کرد، این مولفه را به عنوان یک اصل مهم پذیرفتند و تاکید کردند حرکتهای اسلامی باید با این عامل مقابله کنند.
وی به مبارزه با استبداد و استکبارستیزی که عامل خیزش در کشورهای منطقه شده است، اشاره کرد و گفت: گرچه حرکتهای مردمی و عوامل موثر بر آنها، ویژگیهای ناگفته بسیاری دارد، اما باید بر روی این مولفهها در حوزه فرهنگ مکتوب کار شود و آثاری نیز تولید شود. خیزشهای اسلامی بازگشت به خویشتن خویش است و اغلب حرکتهای جهادی نیز مبنی بر هویت دینی و ملی هستند.
دری تاکید کرد: اگر نویسندگان، پدیدآورندگان، مترجمان و فرهیختگان بر روی این شاخصهها و مولفهها کار کنند، پاسخهایی برای افرادی که تشنه این اطلاعات هستند، خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران وظیفه سنگینی در این حوزه دارد، بیان کرد: بخش اعظمی از پیروزی خیزشهای منطقه به مدل انقلاب اسلامی برمیگردد و در این عرصه ما باید برخی الگوهایی که تجربه کردیم را توسط کتاب و دیگر آثار مکتوب به آنها ارائه کنیم.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در ادامه گفت: علاوه بر ترجمه برخی کتابها با موضوعات جدید، باید ترجمه معکوسی نیز در این حوزه صورت بگیرد تا بسیاری از آثار ارزشمندی که طی این 30 سال منتشر شده است به زبانهای عربی، انگلیسی و ... ترجمه شوند.
بهمن دری به بهرهگیری از مترجمان غیرایرانی اشاره کرد و افزود: بعضاً مترجمان ایرانی، برخی نکات را در انتقال مفاهیم رعایت نمیکنند و همین امر سبب میشود تاثیر لازم این مفاهیم در کشور مقصد از بین برود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر میخواهیم تاثیر ماندگاری در کشورهای دیگر داشته باشیم، باید عصاره تجارب انقلاب اسلامی را با بهترین راه که کتاب است، منتقل کنیم.
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