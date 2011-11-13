غدیر خم حلقه اتحاد شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهر یکشنبه اظهار داشت: در موضوع غدیر خم بین شیعه و سنی نقطه اشتراک محوری در رابطه با محبت رسول الله به حضرت علی (ع ) وجود دارد.

وی گفت: در اصل موضوع غدیر بین شیعه و سنی اختلافی نیست زیرا شیعیان اعتقاد دارند پیامبر (ص) حضرت علی ( ع ) را به عنوان جانشین خود و امامت و رهبری برگزید اما اهل سنت از این روز تاریخی به عنوان دوستی و ارادت رسول اکرم به علی ( ع ) یاد می کنند.

وی در خصوص وظایف رسانه ها در قبال غدیر افزود: مدیران رسانه ها برای نهادینه کردن فرهنگ غدیر در جامعه باید نهایت تلاش خود را با استفاده از شیوه های نوین و خلاق بکار گیرند زیرا برای شناسایی استعدادهای مختلف در نهادینه کردن فرهنگ غدیر در جهان اسلام نیازمند تلاشی همه جانبه هستیم که نقش رسانه ها در این میان قابل توجه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بنیاد بین المللی غدیر تشکیلاتی است غیرانتفاعی که در چهار چوب سیاست ها و خط و مشی های مذهبی، مردمی و مستقل اداره می ‌شود و مرکز اصلی این بنیاد در تهران است و فعالیتش نامحدود و در صورت تصویب در هر یک از شهرهای ایران و در سراسر جهان نمایندگی ایجاد می نماید.

وی ضمن تاکید بر محتوایی کردن بحث غدیر گفت: هدف بنیاد تبیین، تبلیغ و ترویج رویداد عظیم غدیر خم و توجه دادن افکار و اذهان مسلمانان به عید اکبر بودن غدیر خم و فرهنگ شدن واقعه غدیر در جوامع اسلامی است.

مشاور استاندار سیستان و بلوچستان در امور روحانیون افزود: ایجاد همدلی بین مسلمانان، سعی در ایجاد عزم ملی و بین المللی در تحقق اهداف غدیر و شناسایی و حمایت همه جانبه و جدی از استعدادهای خلاق در جهت ترویج واقعه غدیر برخی از خط مشی های این بنیاد است.

وی اظهار داشت: انجام پژوهش‌ های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، تاسیس و اداره مراکز فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و تبلیغی، برگزاری همایش های علمی، فرهنگی و تبلیغی و چاپ و نشر کتاب، مجلات و منابع آموزشی از مسئولیت ‌ها و وظایف این بنیاد است.

قربانپور گفت: برنامه ‌های غدیر در سیستان و بلوچستان با هدف حفظ وحدت و آرامش در منطقه به‌ صورت ویژه برگزار می ‌‌شود.

وی خواستار مشارکت گسترده همه گروه‌ های مردمی، بازاریان، اصناف و نهادهای دولتی و غیردولتی برای اجرای با شکوه برنامه‌ های غدیر شد.

وی افزود: غدیر بزرگترین واقعه ای است که در تاریخ اسلام پدید آمده و به همین دلیل نیز بزرگان به آن عنوان عید الله اکبر داده اند.