«یاشاسین شهر کیان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این منظومه شامل حدود 400 بیت به زبان ترکی قشقایی است که به آداب و رسوم مردم شهر کیان در گذشته‌های دور و خاطرات شاعر از دوران کودکی و زادگاهش اشاره دارد. همایون علیدوستی هدف از جمع‌آوری این مجموعه شعر را زنده نگه داشتن فرهنگ و آداب و رسوم این شهر کهن در زمان‌های قدیم دانسته است.

شهر کیان از قدیمی‌ترین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در منتهی الیه رشته‌کوه‌های زاگرس سکنی گزیده است. این شهر خاستگاه تمدن‌ها و اقوامی بوده است که بنا بر روایات اغلب مورخان، روزگارانی پیشگام تمدن و فرهنگ‌های دیگر بوده و اکنون در گذر زمان تنها مخروبه‌هایی از بناهای آن‌ها در گوشه و کنار شهر باقی مانده‌ است.

علیدوستی به کار بردن ضرب‌المثل‌ها، کنایه‌ها، آداب و رسوم اعیاد، جشن‌ها و سوگواری‌های ائمه اطهار(ع) به زبان ترکی قشقایی را از نکات برجسته این کتاب دانسته است. علیدوستی همچنین گفته است: انتقال فرهنگ و آداب نسل‌های گذشته به نسل جدید امکان موفقیت تهاجم فرهنگی غرب به جامعه را کاهش می‌دهد.

یکی از اشعار و ترجمه‌اش را از این کتاب باهم می‌خوانیم:

بیر یرایدی آدی خواجه خضنده / داها آدی خواجه‌ی خضرزنده/ دی یردلر چرگ له‌اوردا پیشیب/ خضر نبی گذاری اوردا دیشب

مکانی بود که اصطلاحا به آن‌جا خواجه خضنده می‌گفتند / و نام دیگر آن خواجه‌ خضر زنده بود/ می‌گفتند افراد زیادی نانشان در آن‌جا پخته شده و به مرادشان/ رسیده‌اند و گذار خضر نبی به آن‌جا افتاده است

«یاشاسین شهر کیان» در 137 صفحه، قطع رقعی، شمارگان هزار و 100 جلد و قیمت 5 هزار و 200 تومان منتشر شده است.