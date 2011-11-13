43 پروژه سفرهای دولت در گنبد اجرایی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی قزل سفلی در جلسه ای که برای بررسی مصوبات سفرهای هیئت دولت در این شهرستان برگزار شد، افزود: دلایل عدم اجرای این مصوبات باید مشخص شود تا در دستگاههای مرتبط اقدام به رفع مشکل کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان باید دلایل عدم اجرای برخی مصوبات سفرهای هیئت دولت به این شهرستان را روشن کنند.

قزل سفلی افزود: در سه سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به این شهرستان مصوبات مهمی انجام شده است.

وی افزود: در این راستا اقدامات زیادی نیز انجام و مردم منطقه از برکات این مصوبات بهره مند شده اند.

قزل سفلی گفت: با توجه به اینکه سفر چهارم دولت در پیش است، ضرورت دارد دلایل عدم اجرای برخی مصوبات روشن شود تا در سفرآتی نسبت به حل این مشکلات اقدام شود.

وی عدم اتمام کار بیمارستان 96تختخوابی، عدم تجهیز بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی به تجهیزات تشخیص و درمان را از مهم ترین طرح های انجام نشده اعلام کرد.

قزل سفلی گفت: قرار بود ساختمان بیمارستان 96تختخوابی تاپایان سال 88 به اتمام برسد اما تاکنون به خاطر برخی کمبودها هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی عدم تحویل ساختمان این بیمارستان ازسوی وزارت راه و شهرسازی به وزارت بهداشت و درمان و نیزعدم تجهیز و نیز فقدان چارچوب تشکیلاتی آن را از مهم ترین مشکلات اعلام کرد.

معاون فرماندار گنبدکاووس همچنین از عدم تکمیل ورزشگاه 5 هزار نفری گنبدکاووس نیز خبر داد و گفت: باید با بررسی دقیق علت این مشکلات مشخص شود تا در اسرع وقت به بهره برداری رسیده و اهالی بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند.

در این جلسه همه مصوبات انجام نشده و دارای مشکل بررسی شده و راههای اجرای نیز تعیین شد.