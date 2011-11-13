جایگاه روابط عموم ها تبلیغات اسلامی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لهراسبی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با مدیر کل تبیلغات اسلامی سمنان در شاهرود گفت: نقش روابط عمومی ها نقش بسیار حساسی است، زیرا آنها از یک سو باید به روند حرکت سازمان توجه ویژه داشته باشند و از سوی دیگر فعالیتها را به مسوولان و جامعه منعکس کنند.
وی افزود: نقش خطیر روابط عمومی در سازمان تبلیغات اسلامی به طور حتم در جهت تقویت آن است و در چنین شرایطی و با نگاه جدید، توقع روابط عمومی مرکز از این اداره کل بسیار قابل توجه است.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حضور روابط عمومی در جلسات و تصمیم گیری ها را دارای اهمیت ویژهای دانست.
وی اضافه کرد: در هر سازمانی، روابط عمومی ها باید از نخستین جاهایی باشند که از اتفاقات مطلع میشوند و در این زمینه باید ارتباط خوبی میان روابط عمومی با مدیر سازمان و رسانهها باشد و این بسیار با اهمیت است.
به گفته لهراسبی، برای بهتر اجرا شدن کارها در سازمان به کمک روابط عمومی نیازی مبرم است.
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