جایگاه روابط عموم ها تبلیغات اسلامی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لهراسبی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با مدیر کل تبیلغات اسلامی سمنان در شاهرود گفت: نقش روابط عمومی‏ ها نقش بسیار حساسی است، زیرا آن‏ها از یک سو باید به روند حرکت سازمان توجه ویژه داشته باشند و از سوی دیگر فعالیت‌ها را به مسوولان و جامعه منعکس کنند.

وی افزود: نقش خطیر روابط عمومی‌ در سازمان تبلیغات اسلامی به ‌طور حتم در جهت تقویت آن‌ است و در چنین شرایطی و با نگاه جدید، توقع روابط عمومی مرکز از این اداره کل بسیار قابل توجه است.



رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حضور روابط عمومی در جلسات و تصمیم گیری ها را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست.

وی اضافه کرد: در هر سازمانی، روابط عمومی ها باید از نخستین جاهایی باشند که از اتفاقات مطلع می‌شوند و در این زمینه باید ارتباط خوبی میان روابط عمومی با مدیر سازمان‌ و رسانه‌ها باشد و این بسیار با اهمیت است.



به گفته لهراسبی، برای بهتر اجرا شدن کارها در سازمان به کمک روابط عمومی‌ نیازی مبرم است.