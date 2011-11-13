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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

جایگاه روابط عموم ها تبلیغات اسلامی باید تقویت شود

جایگاه روابط عموم ها تبلیغات اسلامی باید تقویت شود

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: تقویت جایگاه روابط عمومی در سطح اداره کل بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لهراسبی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با مدیر کل تبیلغات اسلامی سمنان در شاهرود گفت: نقش روابط عمومی‏ ها نقش بسیار حساسی است، زیرا آن‏ها از یک سو باید به روند حرکت سازمان توجه ویژه داشته باشند و از سوی دیگر فعالیت‌ها را به مسوولان و جامعه منعکس کنند.

وی افزود: نقش خطیر روابط عمومی‌ در سازمان تبلیغات اسلامی به ‌طور حتم در جهت تقویت آن‌ است و در چنین شرایطی و با نگاه جدید، توقع روابط عمومی مرکز از این اداره کل بسیار قابل توجه است.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حضور روابط عمومی در جلسات و تصمیم گیری ها را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست.
 
وی اضافه کرد: در هر سازمانی، روابط عمومی ها باید از نخستین جاهایی باشند که از اتفاقات مطلع می‌شوند و در این زمینه باید ارتباط خوبی میان روابط عمومی با مدیر سازمان‌ و رسانه‌ها باشد و این بسیار با اهمیت است.

به گفته لهراسبی، برای بهتر اجرا شدن کارها در سازمان به کمک روابط عمومی‌ نیازی مبرم است.
کد مطلب 1459141

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