تولیدگران خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه در همایش استاندارد ملی استان البرز ،نظام الدین برزگر با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصای توسط رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در شرایط کنونی که استکبار جهانی سعی دارد با تهدید ها و تحریم های خود ایران و نظام جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد جهاد برای عرصه صنعت و تولید قرار گرفتن در جبهه مبارزه اقتصادی است.

برزگر استانداردسازی و نزدیک شدن به حد مطلوب کیفیت در امر تولید را شرط اصلی پیروزی در این مبارزه دانست و اظهار داشت استاندارد در کشور ما دیروز به عنوان مطالبه ،امروز نیازو فردا یک ضرورت خواهد بود.

وی استاندارد بودن تولیدات را عامل اصلی حضور در بازار جهانی دانست و گفت بر اساس دیدگاه نوین مدیریتی کیفیت و استاندارد کالا و رضایت مصرف کننده باید هدف اصلی تولید کننده باشد تا بتواند در بازار های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

بنابراین گزارش رئیس سازمان استاندارد ملی علامت استاندارد را نشان آرامش ، امنیت و اعتماد دانست و افزود تولید کننده ها و مدیران صنعتی واحدهای تولیدی باید به گونه ای عمل کنند که پاسخگوی اعتماد مصرف کننده به این علامت باشند.

برزگر افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی را از نشانه های رشد استاندارد دانست و اظهار داشت امسال توانستیم بیش از 20 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم که این امر دلیلی مهم بر ارتقای فعالیت های سازمان ملی استاندارد است.

همچنین در این مراسم لوح تقدیر و تجلیلی از سوی استاندار استان البرز تقدیم ریاست سازمان استاندارد ایران شد.