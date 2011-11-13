زنگ کتابخوانی در قم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در این مراسم که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد در سخنانی گفت: در دنیا اگر بخواهند رتبه کشوری را محاسبه کنند به میزان پیشرفتهای علمی او نگاه میکنند.
محمد حسین امین جعفری اضافه کرد: در سالهای اخیر رشد خوبی در امر کتابخوانی داشتهایم و در مدارس کارهای بسیاری انجام شده است که البته مطلوب ما نیست.
وی برگزاری نمایشگاه کتابخوانی با پنج هزار عنوان کتاب، برگزاری نمایشگاه یادیار مهربان با کمک 150 میلیون تومانی اداره ارشاد و برگزاری مسابقه کتابخوانی راه روشن از نهج البلاغه امام علی(ع) را از جمله برنامههایی عنوان کرد که در هفته کتابخوانی برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم برگزاری نمایشگاه "ماه در آب" ویژه ماه محرم و تجهیز مدارس ابتدایی به 500 کتابخانه کلاسی را از دیگر برنامهها برشمرد.
وی با بیان اینکه در سال قبل 700 مدرسه در قم به کتابخانه تجهیز شده است گفت: در سال آینده نیز تلاش میکنیم تا هزار مدرسه را به کتابخانه کلاسی مجهز کنیم.
امین جعفری، اهدای 18 میلیون تومان کتاب در 6 ماهه اول امسال به مدارس را از دیگر کارهای انجام شده عنوان کرد.
وی تاکیدکرد: امروز همه ما از سفره پر برکت انقلاب اسلامی متنعم هستیم که مانند خورشیدی در جهان میدرخشد و باید با بهرهگیری از این فرصت کتابخوانی را در جامعه ترویج کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: زنگ کتاب و کتابخوانی در مراسمی با حضور استاندار و مدیران آموزش و پرورش قم در دبیرستان دخترانه خوشرفتار قم نواخته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در این مراسم که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد در سخنانی گفت: در دنیا اگر بخواهند رتبه کشوری را محاسبه کنند به میزان پیشرفتهای علمی او نگاه میکنند.
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