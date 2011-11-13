به گزارش خبرگزاری مهر با تصویب دولت، 500 میلیون دلار اعتبار برای پرداخت جوایز صادراتی، افزایش سرمایه بانک‌ های دولتی و صندوق ضمانت صادرات اختصاص می‌یابد.

هیئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار از محل جزء (ج) بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور برای حمایت از بخش صادرات اختصاص داد.

150 میلیون دلار از این اعتبار برای یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی، 200 میلیون دلار برای تادیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و 150 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص می‌یابد.

این اعتبارات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. طبق جزء (ج) بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مقرر شده است که 1 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) بودجه قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات اختصاص پیدا کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌ جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.