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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

با اجرای نمایش شنل قرمزی/

هنرمندان خراسان جنوبی در جشنواره بین المللی تئاتر کودک خوش درخشیدند

هنرمندان خراسان جنوبی در جشنواره بین المللی تئاتر کودک خوش درخشیدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: نمایش "ملاقات شنل قرمزی با گرگ بدجنس در ایستگاه اتوبوس" به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی از خراسان جنوبی در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 الی 20 آبان ماه در همدان برگزار شد، افزود: در این جشنواره از بین 300 متن نمایشی 120 متن انتخاب و از این بین هشت اثر به مرحله اجرا و رقابت در مرحله پایانی راه یافتند.

سید علی زمزم تصریح کرد: پس از پنج روز رقابت،  هنرمندان نمایش شنل قرمزی توانستند در بخش نوسندگی به مقام سوم، کارگردانی دوم، بازیگری مرد دوم، موسیقی اول، طراحی بروشور دوم را کسب کنند.

وی مهمترین شاخصه این نمایش را تلفیق تعدادی از افسانه ها و قصه های قومی عنوان کرد و بیان داشت: هنرمندان این گروه نمایشی به عنوان برترین گروه در عفاف و حجاب نیز برگزیده شدند.

زمزم عنوان کرد: حسین ابراهیمی سال 74 با نمایش "بچه های پارکینگ کیلومتر پنج"، سال 75 با نمایش "آرزو" و در سال 78 با نمایش "رقص خیال" در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور داشت.

وی افزود: یک هفته اجرا در شهرفرانکفورت آلمان هدیه گروه برگزیده بود که نصیب گروه نمایشی شنل قرمزی از استان خراسان جنوبی شد.

کد مطلب 1459147

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