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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

وهابی در گفتگو با مهر:

رشته پینگ پنگ در المپیادهای ورزشی دانشگاهها رونق گرفته است

رشته پینگ پنگ در المپیادهای ورزشی دانشگاهها رونق گرفته است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده فنی پینگ پنگ المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور کشور گفت: رشته مفرح پینگ پنگ در سالهای اخیر در المپیادهای ورزشی دانشگاهها رونق گرفته است.

محمد حسن وهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور بازیکنان برتر کشور، موجب رقابت حساس و نزدیکی خواهیم بود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات بازیکنان و مربیان برتر کشور در ترکیب تیم های ورزشی حضور یافته و این مسئله موجب رقابت نزدیک و تنگاتنگی خواهد شد.

رئیس سابق هیئت پینگ پنگ مازندران تصریح کرد: با برگزاری این مسابقات در دانشگاهها و آموزشگاه ها، می توان در بهبود و پیشرفت ورزش کشور به ویژه پینگ پنگ تاثیر فراوانی ایجاد کرد.

وهابی گفت: این مسابقات در سطح بسیار بالا برگزار می شود، زیرا تمام داوران در این مسابقه دارای درجه ملی و بین المللی بوده و هیچ گونه شک و واهمه ای را برای تیم ها در قضاوت نخواهد داشت.

وی، از میزبانی بسیار خوب دانشگاه پیام نور مرکز مازندران قدردانی کرد و افزود: فکر می کنم تمامی بازیکنان و سرپرستان تیم ها از میزبانی و امکانات بسیار بالا و مطلوب مازندرانی ها در این دوره از مسابقات رضایت کامل داشته باشند.

محمد حسن وهابی به مدت دوازده سال به عنوان رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران فعالیت داشته و هم اکنون به عنوان مربی در تیم پینگ پنگ وحدت بم در تمامی رده های سنی فعالیت دارد.
 

کد مطلب 1459148

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