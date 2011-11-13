پرکاری تیروئید یکی از علل بیرون ‌زدگی چشمها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدطاهر رجبی درباره عوارض بیرون‌زدگی چشم‌ها، افزود: بیرون‌زدگی چشم‌ها در درجه اول موجب اختلال در بستن چشم‌ می‌شود، به این معنی که چشم بیمار باز می‌ماند و در نتیجه دچار زخم قرنیه و عوارض ناشی از آن می‌شود.

عضو هیئت علمی بیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم‌پزشکی ایران گفت: فشاری که بر عصب بینایی وارد می‌شود، می‌تواند باعث کاهش تدریجی دید و درنهایت از بین رفتن دید بیماران شود.

رجبی افزود: در این بیماری موادی داخل عضلات چشم و یا در چربی چشم رسوب می‌کند که باعث بزرگ شدن عضلات می‌شود. در نتیجه عصب بینایی که از میان عضلات عبور می‌کند، تحت فشار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از بیماران فقط چربی چشم‌شان بیشتر می‌شود، عنوان کرد: در این افراد نیز عصب بینایی تحت فشار قرار می‌گیرد و باعث کاهش دید بیماران می‌شود.

به گفته رجبی این بیماری می‌تواند مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد کند.

وی در این باره توضیح داد: این بیماری در مراحل اولیه موجب بروز التهاب چشم شده و این التهاب نیز به صورت قرمزی پلک‌ها و کل چشم نمایان می‌شود. از دیگر مشکلاتی که در اثر این بیماری ایجاد می‌شود می‌توان به بروز اختلال در تخلیه مایعاتی که وارد چشم می‌شود اشاره کرد.

به گفته این عضو هیئت علمی بیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم‌پزشکی ایران، علاوه بر بروز مشکلات ظاهری، درد، احساس وجود جسم خارجی و کاهش تدریجی دید از جمله مشکلاتی است که این شرایط می‌تواند برای فرد ایجاد کند.

رجبی با اشاره به اینکه درمان این بیماری 2 قسمت دارد، گفت: در مرحله اول که بیماری به صورت التهاب است، بیماران را به صورت طبی درمان می‌شوند، اما نکته مهم برای این بیماران کاهش و درمان عوارض سطح چشم است.

به گفته این فوق تخصص اکولوپلاستیک باید اقداماتی صورت گیرد که چشم بیماران باز نمانده و اختلالی که در کمبود اشک دارند، جبران شود. همچنین بهتر است هنگام خواب سر بیمار بالاتر باشد و از رژیم کم‌نمک نیز استفاده کنند.

به گفته وی سیگار عامل تشدید بیماری است و به همین دلیل باید مصرف سیگار قطع شود.

رجبی افزود: فشار چشم این بیماران هم معمولاً افزایش می‌یابد و ممکن است دچار آب سیاه ‌شوند که در این شرایط نیز لازم است درمان‌های طبی یا جراحیهای خاص خود را داشته باشند. اگر بیمار دچار زخم قرنیه شد نیز باید درمان‌های مخصوص این بیماری را پیگیری کند.

وی درباره روشهای جراحی این بیماری گفت: برای درمان این بیماری از جراحی‌هایی که به کمک آن فشار وارد بر چشم و عصب بینایی کاهش پیدا می‌کند، استفاده می‌شود. پس از اینکه این کنترل انجام شد، اگر بیمار دچار دوبینی شده یا اختلالی در حرکت یا عملکرد عضلات چشم‌هایش ایجاد شده باشد، باید جراحیهای مربوط به آن انجام شود. در نهایت نیز درمان مشکلات پلک این بیماران که معمولاً به صورت عقب رفتن پلک و اختلال در بستن چشم است و می‌تواند باعث بروز زخمهای قرنیه شود، انجام می‌شود.

به گفته رجبی پس از این جراحی‌ها، می‌توان با انجام جراحی‌های زیبایی ظاهر چشم‌ها و نمای صورت را به حالت طبیعی برگرداند.

وی به تمام بیماران تیروئیدی توصیه کرد: این بیماران حتماً باید تحت نظر چشم‌پزشکی باشند که در این زمینه تخصص دارد و سلامت چشم‌ها را بررسی و کنترل کنند. حتی اگر بیمار خودش مشکلی حس نکند، باز هم لازم است تحت نظر چشم پزشک باشد.

بیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم‌پزشکی ایران از فردا تا 26 آبان ماه در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می‌شود.