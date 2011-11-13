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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

نیکزاد در پاسخ به مهر:

طلب 3 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران/ ساخت یک میلیون واحد مسکن مهر در سال 91

طلب 3 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران/ ساخت یک میلیون واحد مسکن مهر در سال 91

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طلب 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران حوزه راه از دولت و اجرای 60 هزار میلیارد تومان پروژه راهسازی گفت: سال آینده یک میلیون واحد مسکن مهر ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره حجم مطالبات بخش خصوصی در حوزه راهسازی اظهار داشت: هم اکنون 60 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم که از این میزان 2 تا 3 هزار میلیارد تومان صورت وضعیت تعیین شده وجود دارد که دولت بدهکار است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به دنبال این هستیم تا بخش خصوصی سرمایه گذاری در پروژه های مختلف راهسازی، بندر و هواپیمایی انجام دهد و سرمایه خود را از این طریق بازگرداند.

وی با بیان اینکه با کمبود راه آهن مواجه هستیم، افزود: به عنوان مثال راه آهن تا شلمچه رسیده و از شلمچه تا بصره 33 کیلومتر باقی می ماند که اگر بخش خصوصی آن را تکمیل کند به کشورهای عراق و سوریه متصل می شویم همین طور در مورد راه آهن قزوین - رشت به آستارا هم حضور بخش خصوصی ضروری است تا به کشورهای آذربایجان، روسیه و چین متصل شویم.

نیکزاد با بیان اینکه تن کیلومتر ما ارزان تر از دیگر کشورهای منطقه تمام می شود، بیان کرد: اما نبود راه آهن کافی در کشور موجب شده که مسیرهای کوتاه در مدت زمان زیادی طی شود که همین موضوع باعث گرانی حمل و نقل و تن کیلومتر ما شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره افتتاح مسکن مهر در نیمه دوم سال بیان کرد: الان مسکن مهر تکمیل شده و تنها آب و برق آن باید تامین شود و برای سال آینده هم یک میلیون واحد مسکن مهر به شیوه خودمالک ، بافت فرسوده و توافق سه جانبه با قیمت های سال قبل ساخته می شود.

وی درباره وعده خانه دار شدن ایرانیان تا سال 1392 اظهار داشت: هرم سنی تا سال 92 رو به افزایش است و بعد از آن کاهش پیدا می کند بنابراین همه تلاش ما این است که در پرمتقاضی ترین زمان ممکن مشکلات مربوط به راه و شهرسازی را حل کنیم.

وی افزود: رئیس جمهور اعلام کرده که تا سال 92 هیچ ایرانی بدون مسکن نباشد و با برنامه ریزی های انجام شده قطعا می توانیم این تعداد مسکن را تهیه کنیم.

نیکزاد با اشاره به اینکه 6 هزار و 400 شرکت پیمانکاری راه ثبت شده است، گفت: این تعداد شرکت ظرفیت 46 هزار میلیارد تومان پروژه را دارند در حالیکه دولت فقط 4 تا 5 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که می توان از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه های راه استفاده کرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اعتراض بخش خصوصی به حضور شبه دولتی ها بیان کرد: اینکه پروژه در اختیار چه بخشی قرار می گیرد اهمیتی ندارد و مهم حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها در پروژه هاست.

وی افزود: 330 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است که می تواند وارد پروژه های راهسازی و حمل و نقل شود و با دریافت عوارض سود به سرمایه گذاران باز گردد.

نیکزاد درباره حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران اظهار داشت: هم اکنون هفته ای 3 هزار و 500 پرواز در کشور انجام می شود که قطر فقط 21 پرواز آن را برعهده دارد و از آنجا که آنها تقاضای افزایش سفرهای خارجی را داشتند ما به آنها پیشنهاد دادیم باید علاوه بر سفرهای خارجی، پروازهای داخلی را هم انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تعداد پروازهای این شرکت هواپیمایی به 70 پرواز گفت: 70 پرواز تنها 2 درصد از کل پروازها را شامل می شود و نمی تواند تاثیری بر کار دیگر ایرلاین ها داشته باشد.

کد مطلب 1459154

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