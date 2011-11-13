به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی در پنجمین جلسه کارگروه بیمه دام وطیور در سال جاری گفت: کلیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه موظف هستند جوجه های یکروزهخود را در مبادی تولید به صورت بیمه شده، به فروش رسانده و پرورش دهندگان جوجه نیزباید جوجه های خود را به صورت بیمه شده خریداری کنند، بدین معنا که هم پرورش دهندهو هم تولید کننده موظف شده اند جوجه بیمه شده داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل، چنانچه مشخص شود موسسه مرغ مادر حتی یک جوجه به صورت بیمه نشده به فروش رسانده برای نخستین بار تذکر شفاهی، بار دوم قطع یارانه گاز و سوخت، بار سوم قطع یارانه آب و برق و در صورت ادامه یافتن، شش ماه عدم تمدید پروانه بهره برداری و برای آخرین بار کل پروانه بهره برداری باطل خواهد شد که این امر برای پرورش دهنده جوجه یک روزه نیز به همین صورت است.

وی به بحث تخفیف حق بیمه طیور نیز اشاره کرد و گفت: آن چیزی که در حال حاضر مصوب شده این است که برای هر دوره ای که مرغداری خسارت نمی بیند، پنج درصد تا سقف 20 درصد تخفیف قائل شوند اما پیشنهاد داده شده تا این رقم به 50 درصد افزایش یابد تا مشوق خوبی برای مرغدارانی باشد که مدیریت خوبی داشته و بهداشت را رعایت کرده اند.

احمدی تصریح کرد: برای آن دسته از مرغدارای هایی که چندین دوره پشت سر هم دچار خسارت می شوند و صرفاً به امید دریافت خسارت هستند نیز پیشنهاد شده تحت عنوان کسورات تنبیهی به این واحدها بخشی از خسارت پرداخت نشده یا به طور کامل قطع شود.

مسول بیمه دام و طیور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی یادآور شد: ممکن است واحدها دو الی سه دوره متوالی به سبب بروز بیماری دچار خسارت شوند که در این حالت حق مرغدار نیست که کسورات تنبیهی برای وی در نظر گرفته شود که در این راستا پیشنهاد شده تا کسورات در مورد واحدهایی اعمال شود که صرفا به علت عدم مدیریت خسارت دیده اند.

احمدی در تشریح دو گزینه ای شدن پرداخت حق بیمه طیور نیز گفت: به دنبال آن هستیم که مرغدار با یک حق بیمه کم مرغداری را فقط در مقابل بیماریها بیمه کند و چنانچه بخواهد در مقابل آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و صاعقه مرغداری را بیمه کند باید از بیمه تکمیلی استفاده کند.

در ادامه این جلسه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان فارس نیز بیان داشت: بیمه صنعت دام و طیور استان امنیت سرمایه گذاری را تضمین و به بهبود تولید محصولات دام و طیور کمک می کند.

محمد جعفر صادقی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی بیمه دام و طیور استان فارس از اولویتهای مهم و مورد تاکید سازمان است، ادامه داد: در همین راستا قرار است همایش چالشها و راهکارهای توسعه کمی و کیفی بیمه دام و طیور با حضور مدیران امور دام و طیور استانهای کشور در شیراز برگزار شود.