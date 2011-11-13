نماینده ایران به 2 مدال طلا و برنز در بخش تیمی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای تیمی کلاس 2 عقیل علیمردانی و حسن جانفشان به عنوان نخست رسیدند و علی یزدی راوندی و فریدون کامرانی عنوان سوم رقابتهای تیمی کلاس 9 را از آن خود کردند.
بدین ترتیب کاروان اعزامی تنیس روی میز خراسان رضوی تاکنون موفق به کسب یک مدال نقره و برنز در بخش انفرادی و دو مدال طلا و برنز در بخش تیمی شده است.
این رقابتها از 18 تا 23 آبانماه در کشور تایوان در حال برگزاری است و تیم تنیس روی میز معلولان استان خراسان رضوی با هفت ورزشکار به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها حضور دارد.
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