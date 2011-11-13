نبود پارکینگ در سنندج/ توقف خودروها در معابر عامل ترافیک است

محمد عزیز رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل اصلی شهر سنندج در خصوص نبود پارکینگ گفت: عامل اصلی ترافیک در این شهر به ویژه هسته مرکزی به دلیل نبود پارکینگ است که می توان این مشکل را با احداث و ساخت پارکینگ های طبقاتی برطرف کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تبدیل شدن هسته مرکزی شهر سنندج به پیاده راه و جلوگیری از تردد وسائل نقلیه در آن، گفت: با توجه به اینکه بازار اصلی و سنتی و مراکز خرید در این منطقه قرار گرفته اند ایجاد پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای در کنار خیابان های نزدیک به محل ضروری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج افزود: در حال حاضر کلیه ترافیک میدان انقلاب سنندج مربوط به خودروهای شخصی و کسانی است که برای خرید به این منطقه تردد دارند و با مسدود شدن این خیابان ها و تبدیل شدن به پیاده راه محل مناسب برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و پارک خودروها در مسیرهای ممنوعه سطح شهر تامین شود.

وی اظهار داشت: عدم وجود پارکینگ یکی از معضلات و عامل های اصلی بار ترافیکی سنگین در خیابان های پر تردد سطح شهر است و خودروها به دلیل نبود فضای مناسب و کافی برای پارک در سطح خیابان به صورت دوبله توقف می کنند و همین امر باعث افزایش ترافیک می شود.

رحمانی همچنین احداث پایانه مسافربری عمومی برای تمام نقاط شهر را یکی از نیازهای ضروری دانست و گفت: با اجرای طرح پیاده راه در هسته مرکزی شهر سنندج بسیاری از مردم از نقاط دور و نزدیک به این منطقه آمده و برای همین امر بایستی پایانه مسافربری مناسب و درخور شان مردم احداث شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج در پایان به بافت قدیمی و سنتی این شهر اشاره کرد و ادامه داد: برای حفظ این میراث تاریخی باید از همین امروز بسترها و زیر ساخت های احداث مترو در سطح شهر ایجاد شود تا در آینده مجبور به تخریب بافت های قدیمی و سنتی سطح شهر نباشیم.