مازندران میزبان نخستین جشنواره شهروند نمونه شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار مهران ریاحی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران، هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت روحیه ایثارگری در افراد جامعه دانست.

وی از برگزاری این جشنوراه در اواخر آبانماه 90 به مدت یک روز در ساری خبر داد.

ریاحی گفت: از بین شهروندان منتخب شده، یک نفربه عنوان نفر برتر در جشنواره سراسری کشور در تهران معرفی می شود.



معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران گفت: از شهروندان منتخب در استان مازندران با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس قدردانی می شود.

وی یادآور شد: در این جشنواره از افرادی که با پلیس در کنترل اجتماعیف تصادفات رانندگی، پلیس محله، فعالیتهای اورژانسی و هلال احمر همکاری می کنند، تجلیل می شود.

ماندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

