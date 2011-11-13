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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص 650 میلیون دلار برای مهار آب‌های مرزی و مقابله با ریزگردها

با موافقت هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار از محل جزء "ث" بند 2 قانون بودجه سال جاری کل کشور بابت مهار آب‌های مرزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر با تصویب هیئت وزیران، 650 میلیون دلار اعتبار برای مهار آب‌های مرزی، مقابله با ریزگردها و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، با موافقت هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار از محل جزء "ث" بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور بابت مهار آب‌های مرزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین معادل ریالی مبلغ 150 میلیون دلار از محل یاد شده به منظور مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

یادآور می شود، بر اساس جزء "ث" بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است 1 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) بودجه، پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان های مرزی و ریز‌گردهای استان ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور اختصاص پیدا کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌ جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1459160

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