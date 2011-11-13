به گزارش خبرگزاری مهر با تصویب هیئت وزیران، 650 میلیون دلار اعتبار برای مهار آب‌های مرزی، مقابله با ریزگردها و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، با موافقت هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار از محل جزء "ث" بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور بابت مهار آب‌های مرزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین معادل ریالی مبلغ 150 میلیون دلار از محل یاد شده به منظور مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

یادآور می شود، بر اساس جزء "ث" بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است 1 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) بودجه، پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان های مرزی و ریز‌گردهای استان ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور اختصاص پیدا کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌ جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.