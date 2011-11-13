نمایشگاه مجازی در سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لهراسبی ظهر یکشنبه در جمع رابطین خبر و مدیران ادارات و دفاتر تابعه این اداره کل در شاهرود، با تاکید بر نقش روابط عمومی و اهمیت اطلاع رسانی گفت: تحلیل ها و مخاطب شناسی از مهمترین اهداف نمایشگاه مجازی سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی ادامه داد: روابط عمومی ها جهت اطلاع رسانی صحیح و به موقع نیاز به ابزار و نیروی انسانی ماهر دارد.

وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه بیشتر روابط عمومی های در استان های ما فاقد ابزار مناسب با این حرفه هستند، اظهار داشت: علی رغم همه کاستی ها و مشکلات، همکاران روابط عمومی در استان ها با توانمندی و مهارت کار خود را پیش برده و در هر ماه 10 هزار خبر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار می گیرد که قابل مقایسه با دیگر خبرگزاری های داخلی نیست.



لهراسبی با بیان اینکه مدیران باید به روابط عمومی با چشم دیگری نگاه کرده و به آن اهمیت دهند، اظهار داشت: در حال حاضر از دور ترین نقاط کشور خبر دریافت می کنیم و سایت سازمان تبلیغات اسلامی از پر بیننده ترین سایت های خبری کشور است.

وی اضافه کرد: نزدیک به یک دهه است که خیزش بسیار خوبی در روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی به تدبیر رئیس این سازمان شکل گرفته و علت این خیزش تلاش و تعامل پرسنل و همکاران در استان ها است.



مدیر سایت اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال اثر گذاری فعالیت‌هاست نه معرفی خود اظهار داشت: ما می خواهیم با هر خبر یکی از فعالیت های سازمان را نشان دهیم.



وی گفت: متأسفانه طی سال های گذشته سازمان با پراکندگی و از بین رفتن محصولات مواجهه بود که خوشبختانه این کمبود با راه اندازی مرکز اسناد سازمان تبلیغات اسلامی برطرف شده است.

مدیر سایت اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از اهداف مهم راه اندازی این مرکز را آرشیو فعالیت های گذشته و مراجعه به آنها برای طراحی استراتژی آینده سازمان عنوان کرد.



لهراسبی از تولید فیلم های مستند در واحد سمعی بصری جهت معرفی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: تهیه فیلم مستند از چهره‌های مرجع و تاثیر گذار در انقلاب نیز در دستور کار قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: روابط عمومی سازمان در نظر دارد که دایره فعالیت های خود را با رویکرد حفظ، احترام و نکوداشت ارزشمندی‌های سنتی جامعه و استفاده از ظرفیت های متنوع فرهنگی و صوتی تصویری گسترش دهد.



رئیس اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی تهیه گزارش های ده ساله فعالیت های ادارات کل تابعه دراستان ها را از دیگر برنامه های این واحد نام برد و اظهار داشت: در نظر داریم این فعالیت ها را در قالب فیلم مستند تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه از روابط عمومی به عنوان چشم بینای یک دستگاه یاد کرد.



حجت الاسلام علی شکری افزود: هر میزان روابط عمومی از قدرت، قوت و اقتدار بیشتر برخوردار باشد دستگاه به مردم بیشتر معرفی می شود.

وی اظهار داشت: برای روابط عمومی، یک ساختار جدید معرفی و بخشی از اعتبارات و نیروی انسانی صرف اطلاع رسانی شود.



در پایان این جلسه از مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و رابطین خبر ادارات و دفاتر تابعه در استان سمنان تجلیل شد.



بر اساس ارزیابی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی استان و روابط عمومی استانداری در سالجاری صورت گرفته، روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی در رتبه برتر این استان قرار دارد.