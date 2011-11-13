برگزاری جشن دهه ولایت و امامت در شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گرامیداشت روز ولایت که در شانگهای چین برگزار شد، آیرم سرپرست سرکنسولگری و همچنین دیگر اعضای ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی ایران و شمار قابل توجهی از دانشجویان و ایرانیان مقیم شانگهای و استانهای تابعه به همراه خانواده هایشان حضور داشتند.

رخشنده وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای در ارتباط با سیره و اخلاق حضرت علی (ع) و اهمیت عید غدیر مطالبی عنوان کرد.

وی بخش پایانی سخنان خود را به فرازهایی از خطبه غدیر خم اختصاص داد.

در ادامه برنامه های متنوعی شامل سرود، دکلمه توسط دانش آموزان مدرسه سرکنسولگری ایران و همچنین سخنرانی و شعر و مولودی اجرا شد.



همچنین مراسم جشن قربان تا غدیر از سوی رایزنی فرهنگی ایران با حضور تعدادی از قران آموزان در دارالقران کریم مهارلیکا فیلپین برگزار شد.

در ابتدای این برنامه و پس از قرائت قرآن کریم ، مایکل آمپوان مسئول مسجد مهارلیکا با اشاره به اهمیت حج در میان مسلمانان از رایزنی فرهنگی برای برگزاری این جشن تقدیر کرد و گفت : رایزنی فرهنگی کماکان در بیشتر مراسم ها مشوق مسلمانان این منطقه است.

در ادامه پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج توسط نماینده رایزنی فرهنگی ایران قرائت و فیلم حضرت ابراهیم خلیل الله به زبان انگلیسی نیز برای شرکت نندگان پخش شد.

در پایان این مراسم نیز هدایایی به قاریان ممتاز که دوره های خود را به پایان برده بودند اهدا گردید.