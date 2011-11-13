اجرای طرح پزشک خانواده/ غیرحضوری شدن پرداخت حق بیمه از ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی با اعلام اینکه اجرای نظام پزشک خانواده نقطه عطفی در فعالیت های سازمان تامین اجتماعی است، گفت: بر اساس این نظام، هر فرد می تواند از میان پزشکان معرفی شده یک نفر را انتخاب و هر پزشک موظف است در برابر مراجعه این افراد پاسخگو باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان بابت نفرات تحت پوشش هر پزشک و نه افرادی که به او مراجعه می کنند حقوق پرداخت می کند و میانگین دریافتی هر پزشک 2 میلیون و 500 هزار تومان است. علاوه بر این، بابت کشف بیماری های خاص در افراد و نیز بیماری های کودکان و بارداری زنان مزایای دیگری نیز به آنان تعلق می گیرد.

حافظی از اجرای موفقیت آمیز این طرح در استان گیلان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 91 این خدمات در کل کشور گسترش یابد.

وی همچنین از ارائه خدمات به بیماران 60 سال و صعب العلاج در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: با ارائه خدمات تامین اجتماعی به صورت مکانیزه، فرایند ارائه خدمات به این سازمان تسهیل می شود و دفاتر صدور دفترچه بیمه حذف شده و دیگر برای مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه درمان نیست و شخص می تواند با ارائه کد ملی به پزشک مراجعه نماید و تجویز دارو نیز از طریق همین کد و به صورت مکانیزه انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شیوه پرداخت حق بیمه کافرمایان را نامناسب عنوان کرد و افزود: هر ماه 1 میلیون و 254 هزار کارفرما باید برای پرداخت حق بیمه به شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایند که باعث معطلی و نارضایتی آنها می شود، اما مکانیزه شدن خدمات و امکان پرداخت غیرحضوری باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ها خواهد شد.

حافظی از اجرای این طرح از ابتدای ماه‌ آینده در تهران خبر داد و اظهار امیدواری کرد که بزودی در کل کشور این خدمات ارائه شود.