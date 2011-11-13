شبکه آب شیرین زاهدان کاملا بهداشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا لکزایی ظهر یکشنبه اظهار داشت: با نظارت مرکز بهداشت در سراسر استان آب مصرفی شهروندان به صورت مستمر مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی گفت: این آزمایش ها شامل عملیات شناسایی و کیفیت آب مصرفی از نظر فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالیانه در حال انجام و بررسی است.

وی با اشاره به وجود 10 آزمایشگاه تخصصی آب در استان افزود: روزانه بیش از سه هزار نمونه برداری از شبکه آب و فاضلاب در سراسر استان انجام و در بانک اطلاعاتی این شرکت ثبت می شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان داشت: در صورت مشاهده هر گونه اشکال در کیفیت آب مصرفی، این شرکت در راستای اقدامات امنیتی بلافاصله نسبت به خارج کردن قسمتی از تاسیسات در شبکه توزیع اقدام می کند.