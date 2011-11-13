کشتارگاه زاگرس در کرمانشاه تعطیل شد

معاون فنی دامپزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ دلیل این تعطیلی را رعایت نکردن برخی از مواد قانونی توسط مدیریت این کشتارگاه عنوان کرد.

علیرضا امیری، در این باره گفت: کشتارگاه صنعتی زاگرس از اجرای بند 22 قانون عدول کرده است و این تخطی قانونی تعطیلی این کشتارگاه را در پی داشته است.

معاون فنی دامپزشکی استان کرمانشاه در خاتمه تاکید کرد: نداشتن پروانه بهداشتی و انجام کشتار به به روش سنتی، از عوامل مهم این تعطیلی است.

در حال حاضر چند کشتارگاه صنعتی در استان، کار کشتار دام و طیور را بر عهده دارند و کشتارگاه های سنتی کرمانشاه در حال جمع آوری و تعطیل شدن هستند.

